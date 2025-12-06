Ana Isabel Salas Potes, la abuela materna de Albeiranis Paola Fontalvo Rosado, la niña de 7 años que fue degollada por su propio papá en su casa en el barrio Primero de Mayo, de Soledad, este sábado, aseguró que el comportamiento violento del presunto agresor no era nuevo y pese a sus actitudes amenazantes nunca pensaron que podría llegar a cometer un crimen y menos en contra de su hija.

Lea también: Hombre que mató a su hija en el barrio Primero de Mayo de Soledad dejó un escalofriante mensaje sobre el crimen en una carta

El trato violento de Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, el señalado agresor, custodiado por la Policía en un centro hospitalario en el que se encuentra tras haberse autolesionado, eran constantes. “Una vez sí le dijo a la niña y ahora último le dijo (a Lisbeth) que si le salía bien la quincena, iba a comprar un revólver para matar a mi hija”, recordó Ana Isabel en diálogo con EL HERALDO.

Johnny Olivares Ana Isabel Salas Potes, abuela materna de la menor.

Los malos tratos eran evidentes para la niña aunque terminaba convenciéndola comprándole “cualquier cosa para ‘encaramelarla’”, la niña le repetía a su mamá: “Yo me quiero ir para donde ti. Mami, yo estoy aburrida aquí, mi papá no me deja salir. Yo quiero estar contigo allá, mami, para jugar con mis primitas”.

La familia asegura que Albeiro sí le pegaba a Albeiranis, pero para “corregirla”, pero nunca se llegaron a imaginar que podría ser capaz de asesinar a su propia de la manera tan macabra como lo hizo, solo porque, según dicen, su expareja se negó a volver con él.

Lea también: “Mami, yo quiero estar contigo, estoy aburrida con mi papá”: la súplica de la niña de 7 años asesinada por su padre en Soledad

“Él decía que la quería. Y él le demostraba a la niña que la quería. No sé qué tal se portaba allá en su casa cuando la tenía él”, relató Salas Potes a esta casa editorial, al tiempo que otra familiar precisó que “nunca nos imaginamos que podría hacer algo así”.

El caso

Para Ana Isabel el horror comenzó sobre las 5:00 de la mañana de este sábado 6 de diciembre luego de haber llegado a su casa tras una salida muy temprano al Centro. “Cuando viene mi hija dando gritos: ‘¡Mami, Albeiro me mató la niña, me mató la niña!’”, una noticia que no esperaban pese a que las amenazas contra Lisbeth Paola Rosado, madre de la menor, eran constantes. “Nunca pensamos que fuera a hacer algo así”.

Suministrada

Todo parece indicar que el crimen de Albeiranis se trataría de un caso de violencia vicaria, pues hacía ocho días, el sábado 29 de noviembre, Fontalvo Hernández se llevó a la fuerza a la niña para su casa en un intento para que Lisbeth volviera con él: “Mi hija le dijo que en esta vida no iba a hacer eso, de irse con él, a vivir con él”.

Lea también: Horror en Soledad: padre asesinó a su propia hija de 7 años en medio de evidente caso de violencia vicaria

“Durante esos ocho días él no dejaba que la niña hablara (…) no la dejaba que la niña cogiera para acá (para la casa de su madre) ni nada”, relató la abuela de la menor. La única comunicación que podían tener era a escondidas de Albeiro y la facilitaba ‘La Mella’, la madrasta de este, pero con la advertencia de que Albeiro nunca se enterara.

Este 6 de diciembre, Lisbeth tenía planeado ir a buscar a su hija para pasar la noche de Velitas juntas, así se lo había prometido en una de esas llamadas a espaldas de Albeiro. “Como él (Albeiro) sabía que ya mi hija la tenía bien ganada con la niña, mira lo que le hizo a la niña”, narró la madre de Lisbeth.

Pero sus planes se frustraron de una manera macabra. Según apunta la misma familia materna de la menor, fue el mismo Albeiro quien se contactó con varios familiares por medio de una llamada para le dejaran saber a su expareja que “me voy y me llevo a la niña” haciendo referencia a que la mataría y luego se quitaría la vida. De inmediato Lisbeth llamó a la madrastra del hombre, de 32 años, pero ya era muy tarde.

Lea también: Criminal mata a guarda de seguridad del Hospital Materno Infantil de Soledad: al huir dejó caer su billetera

“¡Lisney, la niña, la niña! ¡Albeiro mató a la niña!”, era el grito desesperado de ‘La Mella’ quien confirmaba el deceso de Albeiranis que hacía tres días se había graduado de transición de la Institución Educativa Distrital José Martí de Barranquilla.