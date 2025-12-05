Vecinos del sector Miramar, en Barranquilla, reportaron en la mañana de este viernes 5 de diciembre que un hombre que se movilizaba en una camioneta Toyota Prado color blanco sufrió un atentado a bala.

En las primeras imágenes de lo ocurrido, difundidas en redes sociales, se nota que el conductor del vehículo terminó chocando contra un poste, ubicado en la transversal 44 con calle 105.

Hasta el momento las autoridades no han reportado sobre el estado de salud del hombre ni la identidad del mismo.

Se conoció que en la camioneta, de placas IWY-619, iba un acompañante, quien resultó herido y fue trasladado a un centro de salud.

Testigos del hecho manifestaron que fueron unos hombres en motocicleta los que perpetraron el atentado y luego huyeron del sitio.

