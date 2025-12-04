Como Jaimer Luis Muñoz Camargo, de 32 años, fue identificado el hombre que fue asesinado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, en hechos que ocurrieron sobre la tarde del pasado miércoles en el barrio 7 de Abril de Barranquilla.

Lea también: Hombre iba remitido a una clínica por problemas de azúcar y murió en accidente de la ambulancia que lo transportaba

De acuerdo con información preliminar de las autoridades policiales, el homicidio sucedió mientras el hoy occiso se encontraba sentado en un parque del sector en mención, en la localidad Metropolitana de la ciudad.

Hasta ese sitio llegaron los dos criminales que sin mediar palabra desenfundaron el arma en contra de Muñoz Camargo que quedó malherido en el lugar.

Tras el hecho los dos sujetos responsables del ataque huyeron en la moto de color negro con rumbo desconocido. Mientras que la víctima era auxiliada por moradores de la zona que lo trasladaron hasta la clínica los Almendros donde se confirmó su fallecimiento.

Lea también: Por medio de video supuesto grupo armado amenaza a más de 100 delincuentes y les exigen salir de Santa Marta

La Policía indicó que el lugar donde ocurrieron los hechos es un punto de venta de estupefacientes perteneciente a la banda delincuencial ‘Los Costeños’ que estaría al mando de alias Gordo Kevin.

Además, dentro de las pertenencias de Jaimer Luis se hallaron cuatro dosis de cocaína, según pudieron confirmar los uniformados.

Todo parece indicar, apuntan las autoridades, a que los hechos obedecen al enfrentamiento entre los grupos delincuenciales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ por el dominio y control de la venta de estupefacientes.

Lea también: Video: Así fue como un policía en bicicleta enfrentó a los atracadores que asesinaron a Jean Claude Bossard

Cabe recordar, que los dos máximos cabecillas de estas estructuras: Digno José Palomino Rodríguez y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, se dieron un apretón de manos el pasado jueves 2 de octubre en la cárcel La Picota, en Bogotá, y anunciaron un cese de actividades criminales en este territorio que se extendería hasta el 20 de enero de 2026.

En ese encuentro llegaron a varios acuerdos entre los que se encuentran el cese de actividades ilícitas como “gesto inicial de voluntad de paz y desescalamiento del conflicto”; “Desvincular las fiestas de los picós del control territorial criminal, promoviendo su uso como escenarios de convivencia y no de legitimación de la criminalidad”, y “convocar a otras organizaciones criminales determinantes en la inseguridad de Barranquilla, su área metropolitana y el departamento del Atlántico, a que se sumen al Proceso de Paz Urbana”.