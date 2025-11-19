Los homicidios bajo casos de sicariato no cesan en el municipio de Baranoa, en el centro del departamento del Atlántico.

Al mediodía de este miércoles 19 de noviembre fue reportado a las autoridades el asesinato a tiros de un sujeto identificado, hasta el momento con el apodo de El Prent’, en hechos ocurridos en el sector de Altos de Buenavista, en zona periférica de la población.

Testigos señalaron a las autoridades que hacia la 1:45 de la tarde la víctima fue ubicada en un domicilio de sector en mención y, en un intento por escapar, fue perseguido hasta que le segaron la vida a punta balazos.

Unidades de la Policía llegaron al lugar y aseguraron la escena mientras se adelantaron las labores de inspección técnica y recopilación de información para esclarecer las circunstancias de este hecho violento.

Fuentes comunitarias consultadas señalaron que el hombre habría permanecido oculto en el sector; sin embargo, estos datos no han sido confirmados por las autoridades y hacen parte de las versiones iniciales que están siendo verificadas.

Con este caso de homicidio, el municipio de Baranoa suma ya 29 asesinatos en lo que va de este año, cifra que ya duplicó todos los casos ocurridos en todo el 2024.

Edinson Palma, alcalde de Baranoa, había solicitado la semana anterior la intervención del Gobierno nacional ante la grave crisis de seguridad por la que atraviesa su municipio y otras poblaciones por fuera del área metropolitana de Barranquilla.

En entrevista con EL HERALDO, Palma notificó que el territorio atraviesa un incremento ostensible en el sicariato selectivo y que, a pesar de los esfuerzos de la administración, los homicidios siguen en alza.

“Por muchas acciones que estamos desplegando en el municipio —como ejercer controles, requisar, verificar antecedentes, incautación de drogas y armas— esto no ha resuelto la situación”, expresó.