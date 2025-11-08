En un operativo contra el tráfico de estupefacientes, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, logró la incautación de 24.000 gramos de marihuana mediante la modalidad de hallazgo en encomienda, durante labores de inspección y control adelantadas en el sector de la vía 40, en Barranquilla.

Durante el procedimiento no se registraron capturas, sin embargo, se evitó la distribución de una significativa cantidad de sustancia ilícita que tenía como destino diferentes puntos del área metropolitana.

De acuerdo con las investigaciones, el estupefaciente era transportado en una encomienda con ruta Armenia-Barranquilla, empleando empresas de envíos para el ocultamiento y traslado del alijo, con el fin de facilitar su posterior distribución.

En el lugar fueron hallados 40 paquetes rectangulares que contenían marihuana, con un peso total de 24.000 gramos, avaluados aproximadamente en 5 millones de pesos. La sustancia fue descubierta gracias a la minuciosa labor de los uniformados, quienes adelantan controles permanentes en vías estratégicas para evitar el ingreso y comercialización de drogas en la capital del Atlántico.

El brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “Con estos resultados, reafirmamos nuestro compromiso en la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes. Seguimos fortaleciendo los controles en vías y empresas de transporte, evitando que estas sustancias lleguen a nuestros barrios y afecten la seguridad y la salud de nuestros ciudadanos.”

Con este operativo, la Policía Metropolitana de Barranquilla demuestra su efectividad en la detección de modalidades utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, y reafirma su llamado a la comunidad para que continúe colaborando con información que permita combatir este flagelo, comunicándose a la Línea Contra el Crimen 317 896 5523 o a la Línea de Emergencias 123, garantizando absoluta reserva.