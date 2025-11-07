Una nueva acción sicarial se registró en la tarde de este viernes 7 de noviembre en el barrio La Inmaculada, en inmediaciones de la carrera 13B con calle 57, cerca de la Terminal de Transporte.

De acuerdo con información preliminar, un hombre identificado como Ronald Javier Molinares Ospina, de 41 años, resultó muerto en la acción criminal. Mientras que Yormaliz Rivas y William Sánchez Acuña, de 54 años, terminaron heridos.

Testigos indicaron que las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas de inmediato a centros asistenciales de la misma población.

En la escena permaneció un motocarro, presuntamente vinculado al ataque, mientras unidades de la Policía Metropolitana de Soledad acordonaron el área y recopilaron información para identificar a los responsables.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para esclarecer los móviles del crimen.