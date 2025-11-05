En el marco del aniversario de la Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Barranquilla conmemoró este miércoles 5 de noviembre 134 años de servicio en Colombia con una ceremonia especial que incluyó una ofrenda floral y una eucaristía en la Escuela Antonio Nariño. El evento contó con la presencia de personalidades que han sido fundamentales en el trabajo conjunto para fortalecer la seguridad ciudadana.

Oficiales, integrantes del nivel ejecutivo, patrulleros, personal no uniformado y altos mandos de la institución participaron en estos actos protocolarios, en los que se exaltó la labor de cada uniformado y el valor agregado que aportan en cada uno de sus servicios.

Asimismo, se rindió reconocimiento a todos los policías que hacen parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacando las funciones que desempeñan en beneficio de la comunidad. El evento conmemorativo contó con la asistencia de autoridades departamentales y locales, líderes sociales, representantes de gremios y comunidad en general.

Hoy, más de 186 mil hombres y mujeres protegen a más de 52 millones de colombianos, demostrando disciplina, valentía y amor por la patria. Cada patrullaje, cada operación, cada programa de prevención y cada acto de humanidad reflejan la esencia de una institución que ha sido pilar en la construcción de un país más seguro.

La Institución reafirma su compromiso con una Policía centrada en las personas: más cercana, transparente y comprometida con la comunidad. Porque detrás de cada uniforme hay un ser humano: un hijo, una madre, un padre, un amigo, un colombiano que sueña y ama esta tierra.

Ser policía es una vocación que exige valores firmes, disciplina y honor. Significa asumir un legado construido con lágrimas, sacrificio y valentía, honrando a quienes dieron su vida por proteger la de otros.*

*Con información de la Policía Metropolitana de Barranquilla