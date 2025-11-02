Un joven de 25 años, conocido bajo el alias de el Flaco, fue capturado por agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla en el barrio El Porvenir, en la localidad Norte-Centro Histórico de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la detención se produjo durante patrullajes preventivos, en el marco de las acciones de control, registro e identificación a personas.

Fue en la carrera 34 con calle 12, del barrio en mención, que uniformados de la Metropolitana de Barranquilla requirieron a alias el Flaco para un registro y verificación de antecedentes, tras notar una “actitud nerviosa” de su parte ante la presencia policial.

Al revisar sus datos personales encontraron una orden de captura vigente en su contra por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

De inmediato fue notificado de sus derechos como persona capturada y posteriormente trasladada a las instalaciones de la URI de Barranquilla, donde fue dejado a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, destacó que “este resultado demuestra la efectividad de nuestros planes de registro y control en los barrios, así como el compromiso permanente de nuestros uniformados con la seguridad ciudadana”.

En ese sentido, señaló que la Mebar continuará “trabajando de manera articulada con la Fiscalía y las autoridades judiciales para capturar a quienes pretendan alterar la convivencia y la paz en el área metropolitana”.

Asimismo, reiteró la invitación a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes a la Línea Contra el Crimen 3178965523 o a la línea de emergencias 123.