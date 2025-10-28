Una cámara de vigilancia captó el asalto ocurrido en la noche de este lunes 27 de octubre en la sede del negocio de comidas rápidas y asados Mister Flako’s, localizado en la calle 47 con carrera 30, en el sur de Barranquilla.

El material, con una duración de algo más de un minuto y con mucha nitidez, muestra el momento en que hacia las 8:20 de la noche ingresa el criminal vestido con camiseta blanca de algodón, portando un arma de fuego tipo revólver, e intimida a comensales que ocupaban mesas del negocio.

Inicialmente el pistolero arriba a una mesa en la que estaba una familia y, en un evidente riesgo para una bebé que permanecía junto a su madre, el hombre apunta y pide los elementos de valor.

Luego, el sujeto pasa a otra mesa y le quita el celular a una mujer que estaba con un adulto y un pequeño.

Y en un tercer momento, casi en la salida, le quita las pertenencias a un hombre que esperaba por un pedido en una mesa.

Por último, el delincuente llega a una cuarta mesa y se lleva elementos de valor de un grupo que compartía alimentos.

Hay que señalar que no es la primera vez que en la zona se presentan este tipo de incidentes que afectan la seguridad de clientes, empleados de los negocios de comidas rápidas y el comercio en general.

Es preciso señalar que meses atrás, específicamente en el mes de marzo, fue asesinado en la misma zona colindante con el barrio San Isidro el patrullero activo de la Policía Nacional Víctor Julio Marín Londoño, de 40 años de edad.

Todo sucedió el miércoles 26 de marzo cuando el patrullero de la Policía Metropolitana de Barranquilla, adscrito a la Unidad de Infancia y Adolescencia, fue asesinado a tiros por unos sujetos en moto.

Testigos que circulaban por la zona manifestaron que, a eso de las 3:30 p. m., Marín Londoño se encontraba caminando por la calle 47C con carrera 27. Supuestamente había estado en una tienda tomándose una bebida.

En ese momento unos sujetos que se transportaban a bordo de una motocicleta marca Suzuki AX2, color negra, de placas STO-33A, lo interceptaron y, con arma de fuego en mano, le dispararon en repetidas ocasiones.

El cuerpo del agente, quien había terminado de entregar su turno y retornaría a labores por la noche, quedó tendido a un costado de la carretera.

En su momento, la institución armada informó que el móvil del crimen estaba relacionado con un intento de hurto y que los implicados formarían parte de un grupo delincuencial común organizado conocido como ‘Los Marcadores’, dedicado a cometer hurtos violentos en la modalidad de atraco.