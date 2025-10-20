Un hombre resultó herido en medio de un atentado sicarial registrado en la noche de este domingo 19 de octubre en el barrio Piñique, en el municipio de Baranoa, en el departamento del Atlántico.

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría sido abordada por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta.

Uno de los motorizados desenfundó un arma de fuego y disparó en diferentes oportunidades contra la víctima, quien quedó tendido en el lugar debido a los impactos de bala. Luego, vecinos del sector salieron de sus viviendas para socorrerlo y trasladarlo hasta un centro asistencial del mencionado municipio, donde recibe atención médica.

Según testigos, la víctima era conocida popularmente en el sector como alias El Angelito.

Por el momento, las autoridades adelantan investigaciones para dar con el paradero de los criminales, quienes se dieron a la huida tras cometer el atentado sicarial.

