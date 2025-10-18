Un juez de Control de Garantías ordenó en las últimas horas una medida de detención domiciliaria para Alexander López Alba, de 30 años, un hombre dedicado a la cocina que había sido capturado días atrás por el delito de violencia intrafamiliar agravada, en cumplimiento de una orden judicial emanada por el Juzgado 24 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, López Alba fue capturado en la calle 54 con carrera 50, sector del tradicional barrio El Prado, en la capital del Atlántico.

Al parecer, el hombre permanecía en sus labores de chef de cocina cuando funcionarios del CTI de la Fiscalía, adscritos al Grupo CAVIF y en apoyo de la Policía Nacional, llegaron hasta el negocio y dieron cumplimiento a la orden judicial.

Según la investigación, López Alba es señalado de ejercer violencia física y psicológica contra su excompañera permanente.

El detenido fue presentado ante un juez por la Fiscalía 17 Local, Unidad CAVIF, donde se adelantaron las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento.

En esa línea, pese a que la agencia fiscal alegó que una medida distinta a la intramural se consideraría como un peligro para la seguridad de la víctima, el juez del caso optó por una medida de detención domiciliaria.