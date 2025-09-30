Mucho dolor y nerviosismo causó entre usuarios de la vía La Cordialidad el trágico accidente de tránsito registrado en la mañana de este martes 30 de septiembre a la altura de Galapa, cuando un motorizado identificado en el lugar como Víctor Manuel González Rodríguez terminó con su cabeza aplastada por un tracto-camión, lo cual le ocasionó la muerte de manera instantánea.

Testigos señalaron que todo sucedió en cercanías de la compañía cementos Ultracem. González Rodríguez, a bordo de una moto negra AKT, tipo cross y de placa SRK-68G, fijaba dirección hacia Barranquilla y lo mismo hacía el conductor del pesado camión Dodge, de placas UUJ-566.

De acuerdo con testigos, el hombre motorizado habría tratado de cambiar de carril y fue embestido por el tracto-camión que, evidentemente, no pudo detener su marcha de manera imprevista por evitar un volcamiento.

Funcionarios del Tránsito de Galapa y miembros de la Policía de Tránsito de la Mebar llegaron hasta el lugar para adelantar la diligencia de levantamiento del cadáver y de conseguir más información sobre el siniestro.