La captura de Daniel Berrío Sanabria, alias El Negro Daniel, ocurrida durante un allanamiento en el barrio La Esmeralda, volvió a poner en la mira a la organización criminal ‘Los Costeños’. El hombre, de quien las autoridades aseguran que operaba bajo las órdenes de alias La Hormiga, es señalado de mover armas y drogas en distintos sectores de Barranquilla.

El operativo en el que fue detenido permitió la incautación de un fusil AR-15, una mira telescópica, munición y varios kilos de marihuana, elementos que refuerzan la hipótesis de que cumplía un rol de abastecimiento logístico dentro de la estructura delincuencial. Para los investigadores, no se trataba de un miembro raso, sino de un engranaje con capacidad de proveer recursos para la comisión de homicidios selectivos y hurtos de gran escala.

Además de las pruebas halladas en flagrancia, alias El Negro Daniel presenta anotaciones judiciales por lesiones culposas y su nombre ya aparecía en expedientes por tráfico de armas y estupefacientes.

¿Cuál era el rol de alias el Negro Daniel dentro de ‘Los Costeños’?

De acuerdo con la investigación de la Policía Metropolitana de Barranquilla, alias El Negro Daniel actuaba bajo las órdenes de alias La Hormiga, considerado uno de los cabecillas de la organización.

Las indagaciones apuntan a que su función estaba relacionada con el abastecimiento de armas de fuego y estupefacientes, elementos usados para nutrir a los sicarios y bandas de hurto vinculados a Los Costeños.

Según los investigadores, su actividad comprendía:

Venta y distribución de armas ilegales.

Transporte y almacenamiento de drogas.

Coordinación logística para ejecutar homicidios selectivos.

Suministro de material bélico en robos a gran escala.

Antecedentes judiciales de alias el Negro Daniel

Alias El Negro Daniel no es un desconocido para la justicia. El hombre presenta anotaciones judiciales por lesiones culposas, y en las más recientes pesquisas aparece relacionado directamente con redes de tráfico de estupefacientes y armas de uso privativo.

Su cercanía con alias La Hormiga lo ubica como uno de los operadores de confianza de esta facción de Los Costeños, que ha extendido su influencia en barrios del suroccidente de Barranquilla.

El hallazgo que generó alertas

Aunque la captura fue en flagrancia, lo que más llamó la atención de las autoridades fue el material encontrado en su poder:

Un fusil AR-15 calibre 5.56 mm.

Una mira telescópica 4x32.

25 cartuchos calibre 9 mm.

3.000 gramos de marihuana.

El fusil con mira de precisión levantó sospechas sobre un posible uso para atentados o ajustes de cuentas en la ciudad. Las autoridades no descartan que estuviera destinado a fortalecer la capacidad de fuego de la organización.

¿Quiénes son ‘Los Costeños’?

‘Los Costeños’ es una de las organizaciones delincuenciales más activas en la región Caribe. Está señalada de manejar extorsiones, homicidios selectivos, narcotráfico y hurtos. En Barranquilla, la banda ha mantenido una disputa territorial con otros grupos, incrementando la violencia en distintos sectores.

Alias El Negro Daniel representaba, según las autoridades, un engranaje clave en el soporte logístico del grupo, encargado de garantizar que las armas y la droga circularan para mantener el poder criminal en los barrios donde ejercen control. Ahora, tras su captura, el ‘Negro’ quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será presentado ante un juez de control de garantías.