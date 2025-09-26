En un operativo conjunto entre la Estación de Policía Simón Bolívar y funcionarios de Rentas Departamentales, las autoridades realizaron una diligencia de allanamiento y registro en un predio ubicado en el barrio Las Nieves, suroriente de Barranquilla, donde fue descubierta una presunta red dedicada a la adulteración y falsificación de licor.

Durante el procedimiento fueron incautados 260 botellas vacías de whisky, 30 botellas con contenido de licor, 14 botellas de aguardiente, tres botellas de 750 ml con licor, además de 87 tapas, 14 estampillas, un tanque con manguera, un balde y dos tanques que contenían licor adulterado.

Según las autoridades, el material incautado tendría un valor comercial aproximado de $4.200.000 y se presume que el licor producido era distribuido en casetas y establecimientos informales de la ciudad.

Todos los elementos fueron dejados a disposición de la Oficina de Rentas de Barranquilla y de la Gobernación del Atlántico, entidades que se encargarán de su destrucción.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, expresó: “Este resultado demuestra nuestro compromiso para proteger la salud de los ciudadanos y combatir las economías ilegales que afectan a la comunidad. Invitamos a denunciar cualquier actividad relacionada con la adulteración o comercialización ilegal de licor a la Línea Contra el Crimen 3178965523 o a la línea de emergencias 123, garantizando absoluta reserva de la información.”

La Policía Nacional reafirma su compromiso de continuar ejecutando operativos contundentes para proteger a la ciudadanía frente a este tipo de prácticas ilícitas.