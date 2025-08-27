Tras el desplome parcial de la fachada de una de las casas del barrio Olaya ubicada en la calle 68C entre carreras 28 y 29, el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla junto con la Cruz Roja, la Policía de Rescate y otros organismos de socorro atendieron la emergencia que mantuvo en vilo a los habitantes del sector.

Luego de haber sido alertados por los mismos vecinos de la comunidad, dos máquinas de bomberos se trasladaron inmediatamente hasta el sitio y brindaron apoyo retirando múltiples escombros y materiales pesados que estaban sobre la carretera.

Al cabo de varios minutos hicieron presencia varias patrullas de la Policía, quienes realizaron el cierre preventivo en la zona de la emergencia.

EL HERALDO entrevistó al Sargento Jesús Sánchez, miembro del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, quien explicó cómo fueron alertados de la situación y la pronta respuesta de los oficiales.

“Recibimos un aviso sobre una vivienda colapsada y acudimos al sitio. Se trata de una edificación de tres pisos: el tercer piso colapsó y, por el peso, también terminó colapsando el segundo piso…Hubo necesidad de traer la máquina escalera; ya que desde arriba un ingeniero se encuentra haciendo la respectiva remoción…La información que nos dan es que estaban en el tercer piso trabajando cuando se produjo el colapso. El tercer piso cayó sobre el segundo, y ambos cedieron. Como se puede ver, en el balcón están todos los escombros del tercer piso que terminaron abajo.”, expresó.

El principal objetivo que cumplió la máquina escalera fue brindarles acceso a los bomberos hasta el tercer y segundo piso de la casa para que le removiera los elementos pesados a la estructura y así evitar que terminara por colapsar en su totalidad.

El Sargento Jesús Sánchez junto con otro bombero revisa desde la escalera de la máquina el panorama de la edificación.

“Nuestro objetivo fue quitarle peso a la estructura para evitar que siga colapsando y pueda afectar tanto a transeúntes como a vecinos del sector. La función nuestra además fue estabilizar la emergencia y retirar la parte del frente que colapsó, para evitar que se siga cayendo.

Habitantes aledaños fueron evacuados

Asimismo, el Sargento informó que tanto los ocupantes de la vivienda como los vecinos cercanos fueron evacuados rápidamente de sus hogares debido al riesgo de que la vivienda afectada cediera más.

“Primero que todo, los habitantes del edificio fueron evacuados, al igual que los vecinos de los lados, puesto que corren peligro ya que la estructura puede volver a colapsar… Un ingeniero de la Oficina de Gestión del Riesgo nos brindó apoyo para saber qué puntos trabajar…Nosotros hacemos nuestra parte, pero se requiere orientación técnica porque es una edificación de tres pisos y hay tres losas comprometidas”, señaló Sánchez.

En su totalidad fueron necesarias tres máquinas de bomberos con más de 15 efectivos, dos patrullas de la Policía con 10 uniformados, un escuadrón de la Policía de Rescate y un grupo de socorristas de la Cruz Roja.

“Desafortunadamente hubo una persona fallecida, que fue retirada por la CONAL, y un herido, ambos se encontraban realizando una remodelación en la vivienda, ese fue el reporte que nos dieron al llegar a la emergencia”, lamentó el Sargento.