Con la fachada de guía turístico, Marco Antonio Modesti Cañizalez contactaba por redes sociales a ciudadanos extranjeros que llegaban a Bogotá y les ofrecía recorridos culturales, gastronómicos y de entretenimiento. Sin embargo, tras ganarse su confianza, presuntamente los drogaba para dejarlos en estado de indefensión y arrebatarles sus pertenencias.

Según la Fiscalía, los hurtos se cometían en los hoteles donde se hospedaban las víctimas. Allí, al finalizar los recorridos, el hombre los convencía de compartir unos minutos y les ofrecía bebidas adulteradas con medicamentos veterinarios.

Una vez inconscientes, Marco Antonio les quitaba dinero en efectivo, objetos de valor y, en algunos casos, realizaba transferencias electrónicas.

Hasta el momento se han acreditado hurtos a ciudadanos italianos, tailandeses, norteamericanos, israelitas y alemanes, que superan en cuantía los 114 millones de pesos.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó a Modesti Cañizalez el delito de hurto calificado y agravado. El procesado no aceptó los cargos y deberá permanecer bajo medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.