El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, volvió a hacer un llamado al Gobierno nacional por la grave crisis que enfrenta esta capital y el resto del área metropolitana debido a la violencia extorsiva.

El mensaje del mandatario de los barranquilleros fue divulgado en la tarde de este jueves 14 de agosto a través de su cuenta en la red social X, antiguo Twitter, y en este pide la ayuda de distintas dependencias para hacerle frente al mal con el que no se ha podido.

“Esto es un llamado al Gobierno Nacional, al @mindefensa, a la @FiscaliaCol, @judicaturacsj y al @INPEC_Colombia para que nos ayuden. Todas las herramientas que la Policía nos ha pedido se las hemos dado: motos, carros, computadores, todo! Pero la ciudadanía no ve resultados contundentes. Por favor, el país no puede volver a sus peores épocas de violencia”, manifestó Char.

En Barranquilla estamos mamados de la extorsión!



Esta publicación del alcalde coincide con un caso reciente de presunta violencia extorsiva de la que fue víctima un tendero de la localidad Suroriente de la ciudad, específicamente del barrio Chiquinquirá.

El caso ocurrió en horas de la noche de este miércoles 13 de agosto y quedó filmado por las cámaras de seguridad instaladas en el interior del establecimiento comercial.

La víctima fue identificada como José Alfredo Bueno Quiñónez, de 58 años de edad.

En la grabación captada por la cámara de video-vigilancia del negocio, el reloj marcaba las 9:55 p. m., mientras que Bueno atendía a las personas que se acercaban al establecimiento llamado ‘Tienda San Miguel’, ubicada en la calle 47B con carrera 32.

Casi previo al cierre, un joven de escasos 23 años, que vestía una gorra, tapabocas (para cubrir su rostro), camiseta negra, jean y zapatos negro, ingresó al negocio como un ‘comprador cualquiera’ y le pidió que le vendiera una gaseosa.

El lesionado, confiado del pedido y sin sospechar de la situación, caminó hasta una de las neveras en búsqueda del refresco para luego llevárselo al joven. Sin embargo, en medio del trayecto, el joven desenfundó un arma de fuego tipo revólver y, sin mediar palabra, le propinó dos disparos.

Ante el ataque, José Alfredo intentó cubrirse con sus propias manos y luego corrió hacia el interior de su habitación. En esa misma escena el joven emprendió su huida no sin antes regresar nuevamente para volverle a disparar.

Posterior al suceso, el delincuente salió corriendo de la tienda y huyó en una motocicleta que lo estaba esperando cerca del sitio.

Tras ser atacado, el lesionado fue trasladado por los vecinos del sector hasta el Hospital General de Barranquilla, donde los médicos de turno informaron que había recibido tres impactos: dos en el tórax y otro en el pómulo izquierdo.

De forma milagrosa, el lesionado permanece estable y continúa recuperándose de sus heridas en el centro hospitalario.

Cabe reseñar que, de acuerdo con el testimonio del lesionado, este había recibido el pasado 26 de julio un panfleto extorsivo donde le exigían una alta suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero del agresor.