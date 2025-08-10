En la mañana de este domingo 10 de agosto, un hecho violento alteró la tranquilidad del barrio Las Malvinas, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

Según las autoridades, siendo aproximadamente las 6:04 a. m., la patrulla de vigilancia reportó el ingreso a la Clínica San Ignacio de un hombre herido por proyectil de arma de fuego.

Testigos indicaron que la víctima, identificada como César Elías Meriño Mendoza, de 24 años, se encontraba departiendo con amigos cuando se originó una discusión. Minutos después, uno de los involucrados regresó portando un arma de fuego y le disparó, causándole una herida en el abdomen.

A pesar de los esfuerzos médicos, Meriño Mendoza falleció en el centro asistencial. La Policía inició un operativo para dar con el responsable de este homicidio, mientras la Sijín adelanta las investigaciones para esclarecer los móviles del hecho.

Se supo que César Elías era mototaxista de oficio.