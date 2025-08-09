En las últimas horas fue reportada por la Policía Metropolitana de Barranquilla la detención de Daiver Javier Román Almanza, un joven de 27 años de edad involucrado en un grave caso de violencia intrafamiliar ocurrido en diciembre del año anterior en el barrio Villa del Carmen, en el municipio de Soledad.

“De acuerdo con las investigaciones, los hechos que originaron el proceso penal ocurrieron el pasado 25 de diciembre de 2024, cuando, en medio de una discusión con su excompañera sentimental, el hoy capturado le habría arrojado un líquido inflamable (thinner) y, posteriormente, utilizando un encendedor, provocó que las llamas se propagaran sobre el cuerpo de la víctima”, comunicó la Policía en un informe de prensa.

En tal sentido, a Román Almanza se le procesa por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Aunque la autoridad también enfatizó en que el capturado presenta una anotación judicial por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Sobre el caso en mención, la Policía comunicó en su momento que agentes atendieron el llamado de la comunidad tras el ataque con disolvente de pintura y fuego del que había sido víctima una mujer de 29 años de edad y oriunda de Venezuela.

Según lo manifestado por la víctima esta se encontraba en su residencia cuando empezó una discusión con su pareja, a quien las autoridades identificaron como Daiver Almanza.

El sujeto habría amenazado a la mujer con prenderle fuego y, según lo descrito por la autoridad, terminó haciéndolo.

“La pareja sentimental (Daiber) la amenaza con encenderle fuego con una mechera y en un descuido de la víctima, el victimario le rocía thinner y con la mechera le enciende fuego. La víctima es auxiliada y llevada hasta el Paso Simón Bolívar”, indicó la Policía en diciembre.

No obstante, la mujer debió ser remitida a un centro asistencial de mayor nivel debido a la complicación de las quemaduras de segundo grado en el rostro y pecho.

Entretanto, Daiver Román fue conducido por la Policía hasta las instalaciones de la URI de la Fiscalía, pero su detención no logró llevarse a cabo, al parecer, porque no se trató de un hecho en flagrancia. El agresor, aparentemente, habría impedido que la mujer pidiera ayuda.

El municipio de Soledad fue la zona del Atlántico donde se registraron más casos de feminicidio en 2024, con al menos seis hechos confirmados.

En su momento, el personero del municipio, Benjamín Enrique Latorre, había solicitado a la Fiscalía General de la Nación un apoyo desde Bogotá para que investigadores especializados en temas de violencia de género llegaran hasta la población del área metropolitana de Barranquilla, con el fin de priorizar casos.