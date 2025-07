Este jueves 24 de julio la juez Novena Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías dio continuidad a la audiencia virtual de solicitud de medida de aseguramiento contra Edwin Alberto Cataño Guevara, el exmiembro del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla procesado por la muerte en accidente de tránsito del joven Juan David Ucrós Cervantes, ocurrida el pasado viernes 11 de julio.

Cabe reseñar que el martes anterior, la Fiscalía imputó cargos por homicidio culposo en accidente de tránsito contra Cataño Guevara, el cual no fue aceptado por este. En la misma diligencia la agencia fiscal entregó detalles del accidente de tránsito ocurrido en la avenida Circunvalar, a la altura de la carrera 51B, y de los procedimientos que adelantaron las autoridades posteriores al siniestro vial.

Después de la imputación, en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el exmiembro del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, el fiscal Jiménez pidió una medida de aseguramiento de detención domiciliaria para Cataño Guevara, considerando que esta “no obstaculizaría la investigación”.

Sin embargo, Geraldino León Maldonado, abogado de la familia Ucrós Cervantes, en el momento de su intervención, reprochó que el ente investigador imputara a Cataño Guevara por homicidio culposo en accidente de tránsito y, en cambio, señaló que lo sucedido se ajustaba a un homicidio con dolo eventual, el cual ocurre cuando una persona, aunque no tenga la intención directa de causar la muerte, es consciente de que su conducta podría llevar a la muerte de otro y, a pesar de ello, la acepta y sigue adelante con dicha conducta.

León Maldonado pidió una medida de detención en centro carcelario y comparó el caso del joven Juan David Ucrós con el del docente universitario Luis Fernando Cortázar Ávila, cuya muerte sucedió en circunstancias similares en octubre de 2022, entre Barranquilla y Puerto Colombia.

El hombre, de 67 años, perdió la vida en medio de un fuerte accidente de tránsito registrado en la Vía al Mar, luego de que manejara bicicleta y fuera arrollado por un vehículo particular cuyo conductor estaba en estado de embriaguez. En ese momento, el sujeto, identificado como César Andrés Porto Ochoa, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se le daba continuidad al proceso. Y en junio de 2023 se condenó tras decisión del Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla.

Finalmente, ante las dos solicitudes, la juez de Control de Garantías acogió la petición del ente investigador y ordenó una medida privativa de la libertad en su lugar de residencia para Cataño Guevara.

“La medida, en su entorno familiar, brinda un escenario más adecuado para la reconstrucción personal especialmente cuando se trata de una medida en este caso preventiva y no de una sanción definitiva. No obstante este despacho no desconoce la gravedad de los hechos investigados en particular, cuando se relata que el indiciado manejó en estado de alicoramiento y que con ello acabó la vida de un joven iniciado a su vida”, expresó la togada.

Y complementó que resultaba necesaria “la imposición de un mecanismo de vigilancia electrónica a través de dispositivos como medida complementaria que garantice el cumplimiento estricto de la detención domiciliaria”.

“En suma, pues la detención domiciliaria con vigilancia electrónica pues logra un equilibrio entre el respeto por los derechos del procesado y la protección de la comunidad, asegurando la comparecencia del investigado al proceso penal y favoreciendo a la vez los fines constitucionales de la medida privativa de la libertad”, añadió la juez.

Antes de concluir, la jueza se dirigió personalmente a Edwin Cataño y le insistió en que “no debe perder de vista que se trata de una medida privativa de la libertad y como tal se restringe de forma significativa su ejercicio pleno de derechos y libertades. Usted no se encuentra en libertad, señor Edwin. Usted está sometido a una decisión judicial que implica deberes, controles y consecuencias en el caso de algún incumplimiento”.

Ante la medida impuesta, el abogado Geraldino León presentó su apelación. Mientras que la Fiscalía y el abogado Erich Del Portillo, apoderado de Cataño Guevara, se mostraron conformes con la decisión.