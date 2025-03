En la noche de este viernes 7 de marzo EL HERALDO conoció más detalles de la captura de Álvaro Luis Ospino Illera, alias la Negra Dominga, llevada a cabo hace algunas horas en el barrio El Golf, norte de Barranquilla, por investigadores de la Dijín de Bogotá.

Leer más: Capturan en el norte de Barranquilla a alias La Negra Dominga

Las autoridades detallaron que detectives llegaron hasta el lujoso edificio Torres Dilugano, ubicado en la calle 79 con carrera 58, y allí hicieron efectiva la detención del hombre que empezó a figurar desde octubre de 2023 cuando resultó muerto su hijo adoptivo Jhonatan Ospino Illera en una fiesta del balneario de Punta Roca, en el municipio de Puerto Colombia.

En el proceso de identificación, los detectives reconocieron a Ospino Illera como “presunto financiador del GDCO Los Costeños, que delinquen en la ciudad de Barranquilla”.

“El capturado será imputado por los delitos de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”, se ventiló tras su detención.

Suministrada a EL HERALDO Luis Ospino Illera, alias la Negra Dominga

Pero además, en el recuento oficial de las autoridades se volvió a mencionar que Ospino Illera “se habría vinculado con alias Castor para cometer la masacre de Los Vega Daza”.

“Allí resultaron tres de sus miembros muertos y Roberto Vega herido, asesinado posteriormente en España”, se lee en el documento conocido por este medio.

No olvide leer: Tutor del Oasis, donde se fugaron 7 menores, cayó por narcotráfico

De acuerdo con la fuente judicial, la conexión entre alias La Negra Dominga y alias Castor habría surgido por medio de alias Mauricio Quesero y un primo de este, quienes guardaban una relación de amistad muy cercana con Jonathan José Ospino Illera, el joven asesinado en Punta Roca.

Archivo EL HERALDO Fiesta del balneario de Punta Roca, en el municipio de Puerto Colombia, donde fue asesinado Jhonatan Ospino Illera, hijo adoptivo de alias la Negra Dominga.

“En octubre de 2023, en medio de una fiesta realizada en el corregimiento de Salgar, Puerto Colombia, su hijo adoptivo, Jonathan José Ospino Illera, fue asesinado en medio de un cruce de disparos con unos escoltas de Roberto Vega Daza. Desde ese entonces, habría iniciado una guerra con el clan Vega Daza”, menciona el informe de las autoridades policiales.

Un derecho de petición

En marzo de 2024, hace exactamente un año, Álvaro Luis Ospino Illera, a través de un derecho de petición enviado a EL HERALDO, negó rotundamente ser el presunto determinador de los atentados contra los miembros de la familia Vega Daza, asesinados en la masacre de Villa Campestre, en junio de 2023, y, meses después, en El Saler, en el sur de Valencia, España.

Lea también: Reaparece el abogado Arcadio Martínez: de defender a Silvia Gette a estar al lado del ‘Hombre Marlboro’

Este hombre, de 38 años de edad y nacido en la ciudad de Valencia, en el Estado de Carabobo, en Venezuela, reconoció en ese momento que “hace doce años tuve un desafortunado inconveniente por un homicidio, el cual cumplí la respectiva condena en Venezuela. Por lo tanto, al día de hoy, saldé mi deuda con la familia del finado, con las autoridades y con la sociedad. No le debo nada a nadie”.

Suministrada a EL HERALDO Derecho de petición.

Además le solicitó a la Fiscalía General, a la Procuraduría y a la Presidencia de la República que certificaran que él no estaba detrás de los asesinatos del ‘Clan Vega Daza’, basado en una petición que ya había realizado en octubre de 2023 a la Fiscalía Seccional Atlántico y a los otros órganos en mención.

“Señores autoridades, a la fecha presente, marzo 8 de 2024, aún no me he recuperado totalmente de la trágica muerte de mi sobrino Jonathan José Ospino Illera, a quien crie, y todavía siguen inventando cosas en medio de mi dolor. Ahora, a través de los medios de comunicación se informó que asesinaron al señor Roberto Vega Daza, alias Beto, en la ciudad de Valencia, España, según las autoridades españolas por estar involucrado en la pérdida de un cargamento de droga y acá en Colombia dicen que fui yo el autor de ese crimen, pero yo no tengo nada que ver en eso, pues fueron miembros de la organización a la que pertenecía alias Beto…”, manifestó Ospino Illera a través de las comunicaciones enviadas a los organismos.

No olvide leer: Matan a tiros a un hombre en el interior de su vivienda en Los Olivos

Aparte, esta persona señaló que dejaba “constancia que no tengo nada en contra de nadie, es decir, en contra de ningún ser humano, no tengo sed de venganza, ni nada que se le parezca. Así que esta situación es propiciada (atentados), precisamente, por la actividad que, según los medios de comunicación, tenían Beto (Roberto Vega Daza) y su familia…”.

En otras líneas, Ospino Illera mencionó que “yo soy la víctima, que, de paso sea dicho, no pertenezco a ninguna organización criminal…”. “Es claro que el móvil de tales asesinatos (Vega Daza) es el narcotráfico y los autores de los mismos son las bandas criminales a las que esos muertos pertenecían, conforme a lo dicho por las autoridades y los medios de comunicación españoles”.

En la noche de este viernes 7 de marzo un juez de control de garantías estaba al frente de las audiencias preliminares en contra de Álvaro Luis Ospino Illera.

Lea además: Incautan en el Ernesto Cortissoz arsenal bélico de “gran poder”