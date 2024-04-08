Amigos y vecinos de Juan Carlos Coronado Haydar se unieron desde la tarde de este domingo 7 de abril para tratar de esclarecer cómo sucedió el hecho criminal que terminó por segar su vida y de los autores del mismo.

Hay que recordar que el hombre, vecino de la Urbanización El Parque, localizada en el municipio de Soledad, permanecía en la entrada de un local comercial y allí fue atacado a balazos por un sujeto que era acompañado por un sujeto en moto.

Inicialmente se dijo que el hecho estaba relacionado con un caso de sicariato. También se habló de un posible ataque contra el local comercial, frente al que estaba la víctima, en el marco de un caso de extorsión. Sin embargo, hoy se logra establecer un posible caso de atraco del que Coronado Haydar opuso resistencia y, por ello, terminó baleado.

Varias personas han aportado videos de cámaras de seguridad de la zona comercial del barrio, logrando identificar a los autores del hecho criminal. Desde diversos ángulos, en los materiales es posible ver al individuo que camina por una acera hasta llegar a donde se ubicaba la víctima, trata de arrebatarle una cadena del cuello y, ante la reacción de Coronado, este acciona su arma.

Por otro lado, también se logra identificar el vehículo en el que huye el agresor en compañía de su cómplice. Se trata de una motocicleta de color negro con placas EII64G y otra que posiblemente también habría participado en los hechos, con placa PMX96.

