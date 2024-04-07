Compartir:
Por:  Redacción Judiciales

En un proceso abreviado, un investigador adscrito al Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar, CAVIF, de la Seccional Atlántico de la Fiscalía, logró recientemente acusar a un hombre de 30 años de edad, identificado como Gleiben David Cabarcas Ordeñana y cobradiario de oficio, por el delito de violencia intrafamiliar agravada en sentido homogéneo y sucesivo luego de las denuncias de tres mujeres con las que este convivió en los últimos siete años.

El Juez Noveno Penal con funciones control de garantías, Maxlinder Pichón Montaño, fue la autoridad encargada de atender este proceso que tenía varias etapas y se investigaba cada vez que el acusado recibía una denuncia en su contra.