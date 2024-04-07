En un proceso abreviado, un investigador adscrito al Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar, CAVIF, de la Seccional Atlántico de la Fiscalía, logró recientemente acusar a un hombre de 30 años de edad, identificado como Gleiben David Cabarcas Ordeñana y cobradiario de oficio, por el delito de violencia intrafamiliar agravada en sentido homogéneo y sucesivo luego de las denuncias de tres mujeres con las que este convivió en los últimos siete años.