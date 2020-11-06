Mediante diligencia de allanamiento y registro llevada a cabo en un inmueble ubicado en la calle 57 con carreta 34 del barrio Recreo, agentes de la Sijin adscritos a la Policía Metropolitana de Barranquilla incautaron un arma de fuego, varios cartuchos de diferentes calibres y varios sedantes.

En el inmueble fue capturado en flagrancia Lee Hanner De la Rosa Herrera, quien fue trasladado a las instalaciones de la URI de la Fiscalía, donde fue judicializado por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, en el inmueble se estaría realizando el alquiler y comercialización de armas de fuego para cometer hurtos en diferentes modalidades, al igual que sicariatos.

En la diligencia de allanamiento y registro encabezada por la Fiscalía 15 Local de Estructura de Apoyo, EDA, con el apoyo de la Fiscalía Novena Especializada de Barranquilla fueron incautados un revólver calibre 38, un proveedor de pistola, 13 cartuchos calibre 38 milímetros, 8 cartuchos 7.65 milímetros y 2 cartuchos calibre 9 milímetros. También fueron hallados 2.220 sedantes.

Luego de ser presentado en audiencia, un juez de control de garantías dictó medida de detención domiciliaria contra Lee Hanner De la Rosa Herrera mientras la Fiscalía presenta el escrito de acusación.

Actualización de la noticia:

Con documentos aportados a esta Casa Editorial, se estableció que a la fecha del 31 de marzo de este 2025, Lee Hanner De la Rosa Herrera se encuentra absuelto dentro del proceso radicado bajo el SPOA: 08-001-60-01062-2020-00402, el cual se tramitaba y se investigaba por el DELITO DE FABRICACION TRAFICO Y PORTE DE ARMA DE FUEGO, articulo 365 del C.P. “por consiguiente el señor LEE HANNER DE LA ROSA HERRERA, no es requerido por ninguna otra autoridad, en razón a esto se ordenó debidamente el archivo, del proceso”.