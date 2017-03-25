En la urbanización Las Gardenias, suroccidente de Barranquilla, veintidós adolescentes y menores de edad, entre los 13 y 25 años, entregaron este viernes cerca de 19 armas: 13 blancas y 6 armas de fuego de fabricación artesanal, utilizadas para actos delictivos y su defensa personal. De acuerdo con sus testimonios, hacían parte de la pandilla autodenominada ‘los Chiquitos’ y esperan que los demás jóvenes del sector imiten su actuar.

La jornada fue adelantada por integrantes de la Policía Metropolitana, en acuerdo mutuo con los jóvenes de la urbanización, con el objetivo de iniciar un cambio positivo 'en pro de una sana convivencia segura y en paz' en el sector.

'Las riñas se presentan por vainas de pelaos que perjudican a todos. Uno sale por ahí y ellos empiezan a sonsacar a uno. Bastantes del grupo recibieron puñaladas', relató uno de los jóvenes del grupo, de 25 años de edad, que pidió reserva de identidad por seguridad.

Cambios

La Policía anunció que, a través del Sena y empresas privadas, buscarán capacitar y brindar soluciones de empleos a los jóvenes para que sean productivos. Esto precisamente es lo que piden, pero además que este proceso de dejación de armas se realicé con el resto de jóvenes de los conjuntos restantes como el 7, 8 9 y 11.

'La verdad yo no salgo del conjunto, me da miedo salir con mi mujer y la niña. Uno no sabe a qué hora se puede formar una ‘peñonera’, ahora mismo ando como preso', manifestó otro de los jóvenes de mayor edad.

Una vecina del sector pidió a las autoridades incrementar los esfuerzos contra el microtráfico porque aseguró que 'hoy muchos se sienten más inseguros dentro de los conjuntos que afuera, debido a la venta'.