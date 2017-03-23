Lo que parecía ser un día de descanso y diversión en compañía de un grupo de amigos, se convirtió en el último día de vida para Ángela Maestre Ramírez, de 34 años, quien se encontraba disfrutando del mar en la isla de San Andrés.

La vida de Ángela, con raíces valduparenses, se apagó cuando fue embestida por una lancha que, al parecer, iba a alta velocidad, y cuyo conductor presuntamente se encontraba en estado de alicoramiento.

El hecho se presentó el pasado lunes festivo, a las 4 de la tarde. Varios de sus amigos se salvaron de morir porque al percatarse que la lancha se acercaba se sumergieron, y la embarcación no los golpeó.

Ante la situación el gobernador del archipiélago indicó que se tomarán medidas para preservar la vida de los visitantes en las diferentes playas.

Ángela María Maestre Ramírez era psicóloga y laboraba en la Gobernación de la isla de San Andrés.