Dos hombres armados irrumpieron en la casa del diputado del Magdalena John Almarales Berdugo, ubicada en el barrio Olivo, en el centro del municipio de Ciénaga, en horas de la mañana, y tras atar a la empleada doméstica, comenzaron a buscar en las habitaciones del inmueble una caja fuerte, mientras preguntaban por un dinero.

De acuerdo con Francia Serrano Pabón, empleada doméstica de Almarales Berdugo y quien se encontraba sola en la casa al momento del hecho, estaba en la cocina cuando se percató de la presencia de los delincuentes, que con arma en mano la redujeron y la amarraron, amordazándola después de interrogarla, por lo que al no obtener respuesta a sus preguntas comenzaron a esculcar los cuartos, huyendo sin encontrar la suma de dinero que llegaron a robar.

Por su parte, algunos vecinos aseveraron que dos hombres sospechosos acompañados por una mujer habían estado merodeando por el barrio, mientras que Serrano Pabón describió a uno de estos como una persona con las características del interior del país.

Al respecto la coronel Sandra Vallejos Delgado, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta y quien se puso al frente del caso personalmente, afirmó que al verificar la escena constataron que las cerraduras no habían sido violentadas, al igual que la caja fuerte hallada por los ladrones, lo que les da un gran indicio acerca de los posibles responsables del hecho.

Igualmente la coronel Vallejos Delgado reveló que la llave de dicha caja fuerte se había perdido hace ya algunos meses, como le fue relatado por la esposa del diputado cienaguero, por lo que se presume que una persona que vivió y trabajó en esa casa tiempo atrás, podrías estar implicada en este intento de robo, ya sea como cómplice o en la planeación del golpe.

'Los delincuentes conocían el interior de la casa y los hábitos de sus residentes, sabían dónde debían buscar específicamente, afortunadamente el dinero que buscaban no estaba en la caja fuerte ni en los lugares comunes. Con esta información y los resultados de los análisis de los videos de seguridad aportados por vecinos del sector, podremos identificar a los autores materiales de esta conducta criminal que se cataloga como violación de domicilio y secuestro simple', acotó la comandante de la Mesan.

La coronel Sandra Vallejos manifestó que se dispondrán revistas periódicas al inmueble del diputado Almarales para garantizar su seguridad, mientras avanza la investigación que permita dar con los hombres que ingresaron a la vivienda y sus cómplices.