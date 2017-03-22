Para hoy a las 8:30 de la mañana está programada la audiencia en la que el Juez 16 penal municipal dará a conocer si impone o no medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Cristian Rymel Yurgaky Rey, investigado como uno de los principales cerebros de las estafas cometidas, a través de la inmobiliaria Global Brokers, a más de 500 víctimas en siete departamentos del país.

La audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra Yurgaky Rey fue suspendida por el juez el pasado 14 de marzo , debido a la cantidad de elementos materiales probatorios que tenía que estudiar.

Cristian Yurgaky Rey fue capturado el pasado 6 de marzo en la casa 4 del conjunto residencial Maité II, calle 93 con carrera 72 del barrio Villa Carolina. La Fiscalía 36 de Patrimonio Económico le imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en masa, captación masiva y habitual, y falsedad en documento privado, cargos que el procesado no aceptó.

El próximo 4 de abril se llevará a cabo la audiencia preparatoria para juicio en contra de Kimberly Hutchinson Vargas, Lourdes María Torres Martínez, Carlos Andrés Leal Chávez, José Gregorio Pérez Arteaga,

María Mónica Montero Castilla, Gina María Martínez Maestre y Manuel Fernando Bánquez Corvacho. También, Ostap Rafael Tapias Artuz, Pablo Antonio Hutchinson Garrido, los hermanos Eduardo Iván y Janett Vargas Gómez, Gloria Hutchinson Garrido y Ruddy Rodríguez Arias, vinculados a la misma investigación.