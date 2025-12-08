Compartir:
Por:  Redacción SEO

El reconocido astrólogo fallecido Walter Mercado dio todos sus conocimientos a su sobrina Betty, quien en la actualidad da los números de la suerte con su bendición.

Para este día la energía se siente más clara y enfocada, perfecta para organizar pensamientos, tomar decisiones y retomar cosas que se habían quedado en pausa. Hay una vibra de avance silencioso, donde los pequeños pasos cuentan más que los grandes movimientos.

Este lunes 8 de diciembre de 2025 todo lo que se haga con intención y orden se abre camino de manera fluida.

Aries

La energía del día te impulsa a retomar algo que habías dejado a medias. Hoy puedes aclarar una duda importante.

Números: 3 – 14 – 29

Tauro

Necesitas tranquilidad y estabilidad. Buen día para organizar finanzas o tomar decisiones prácticas.

Números: 6 – 18 – 40

Géminis

Tu comunicación estará poderosa. Recibes noticias o soluciones inesperadas.

Números: 9 – 21 – 33

Cáncer

Día sensible pero muy intuitivo. Una conversación sincera mejora tu ánimo.

Números: 2 – 17 – 44

Leo

Brillas sin esfuerzo. Hoy puedes recibir un reconocimiento, mensaje o gesto positivo.

Números: 1 – 20 – 36

Virgo

Tu mente se aclara y logras avanzar en algo importante. Buen día para planear y ordenar.

Números: 5 – 13 – 28

Libra

La armonía regresa. Una situación tensa se suaviza y te sientes más ligero emocionalmente.

Números: 8 – 22 – 39

Escorpio

Tu intuición está fina. Algo que no entendías empieza a revelarse poco a poco.

Números: 4 – 19 – 42

Sagitario

Energía expansiva. Buen momento para tomar decisiones que impulsen tus metas.

Números: 10 – 27 – 47

Capricornio

La disciplina rinde frutos. Podrías recibir una noticia positiva en el trabajo o un avance económico.

Números: 7 – 25 – 34

Acuario

Ideas creativas y conversaciones reveladoras. Algo nuevo empieza a tomar forma para ti.

Números: 11 – 26 – 41

Piscis

Tu sensibilidad guía tus pasos. Buen día para ordenar emociones y tomar una decisión interna.

Números: 12 – 16 – 38