¡Mucho, pero mucho, amor! Es lo que desea Betty Mercado, sobrina de Walter Mercado, quien siguió su legado y comparte todas las predicciones para los 12 signos del zodiaco este lunes 3 de noviembre de 2025.

Mariah Carey se descongela con gracioso video navideño

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman que su romance ha terminado: ¿Hubo infidelidad?

“¡Gracias Shakira!” entonaron más de 47 mil almas en cierre de su gira por Colombia

La reconocida astróloga que sigue los pasos de su tío, indicó que este día es muy especial porque las puertas que se abren le conectan con lo que realmente necesita, no con lo que había planeado. Confíe en el flujo del universo.

Aries

Energía de nuevos comienzos y decisiones rápidas. Números de la suerte: 7 – 18 – 29

Tauro

Momento ideal para cuidar tus recursos y atraer estabilidad. Números de la suerte: 4 – 15 – 33

Géminis

Día favorable para conversaciones, acuerdos o viajes cortos. Números de la suerte: 3 – 12 – 28

Cáncer

La sensibilidad te guía; confía en tus presentimientos. Números de la suerte: 2 – 16 – 30

Leo

Brillas con fuerza y atraes reconocimiento. Números de la suerte: 5 – 19 – 35

Virgo

Orden y precisión: una tarea pendiente se resuelve hoy. Números de la suerte: 6 – 20 – 31

Virgo, orden y precisión: una tarea pendiente se resuelve hoy. Números de la suerte: 6 – 20 – 31

Libra

El equilibrio es la clave. Evita extremos en decisiones emocionales. Números de la suerte: 9 – 14 – 26

Escorpio

Intuición profunda: revelaciones importantes hoy. Números de la suerte: 8 – 22 – 34

Sagitario

Optimismo y buena suerte en viajes o gestiones laborales. Números de la suerte: 10 – 25 – 32

Capricornio

Persistencia y resultados. Lo que inicies hoy será duradero. Números de la suerte: 11 – 23 – 36

Acuario

Ideas brillantes: anota todo, podrías tener una inspiración clave. Números de la suerte: 1 – 17 – 27

Piscis

Día ideal para descansar, sanar y reconectarte contigo. Números de la suerte: 13 – 24 – 37