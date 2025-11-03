¡Mucho, pero mucho, amor! Es lo que desea Betty Mercado, sobrina de Walter Mercado, quien siguió su legado y comparte todas las predicciones para los 12 signos del zodiaco este lunes 3 de noviembre de 2025.
Mariah Carey se descongela con gracioso video navideño
Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman que su romance ha terminado: ¿Hubo infidelidad?
“¡Gracias Shakira!” entonaron más de 47 mil almas en cierre de su gira por Colombia
La reconocida astróloga que sigue los pasos de su tío, indicó que este día es muy especial porque las puertas que se abren le conectan con lo que realmente necesita, no con lo que había planeado. Confíe en el flujo del universo.
Aries
Energía de nuevos comienzos y decisiones rápidas. Números de la suerte: 7 – 18 – 29
Tauro
Momento ideal para cuidar tus recursos y atraer estabilidad. Números de la suerte: 4 – 15 – 33
Géminis
Día favorable para conversaciones, acuerdos o viajes cortos. Números de la suerte: 3 – 12 – 28
Cáncer
La sensibilidad te guía; confía en tus presentimientos. Números de la suerte: 2 – 16 – 30
Leo
Brillas con fuerza y atraes reconocimiento. Números de la suerte: 5 – 19 – 35
Virgo
Orden y precisión: una tarea pendiente se resuelve hoy. Números de la suerte: 6 – 20 – 31
Libra
El equilibrio es la clave. Evita extremos en decisiones emocionales. Números de la suerte: 9 – 14 – 26
Escorpio
Intuición profunda: revelaciones importantes hoy. Números de la suerte: 8 – 22 – 34
Sagitario
Optimismo y buena suerte en viajes o gestiones laborales. Números de la suerte: 10 – 25 – 32
Capricornio
Persistencia y resultados. Lo que inicies hoy será duradero. Números de la suerte: 11 – 23 – 36
Acuario
Ideas brillantes: anota todo, podrías tener una inspiración clave. Números de la suerte: 1 – 17 – 27
Piscis
Día ideal para descansar, sanar y reconectarte contigo. Números de la suerte: 13 – 24 – 37