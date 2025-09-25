La astróloga Mhoni Vidente es la favorita de los cibernautas por sus tan acertadas predicciones para los signos día a día y para los números de la suerte.
Por eso, esta vez le traemos una guía de cómo le irá este jueves 25 de septiembre a los 12 signos del zodiaco en el amor, el trabajo, la salud y las finanzas.
Aries
La energía te impulsa a tomar decisiones rápidas. Buen momento para resolver asuntos pendientes, pero evita la impulsividad en discusiones.
Tauro
Un día para enfocarte en lo práctico. La organización en tus finanzas o tu trabajo te dará tranquilidad. Evita gastar en caprichos.
Géminis
Tu don de la palabra está en su punto alto. Reuniones, charlas o negociaciones se favorecen. Escucha antes de responder en lo sentimental.
Cáncer
Necesitas un respiro. La Luna te invita a cuidar tu espacio personal y emocional. Buen día para ordenar tu hogar o hacer limpieza interna.
Leo
Tu vida social se activa: amigos, colegas o nuevas conexiones te traerán ideas frescas. Evita imponer tu opinión, fluye con la conversación.
Virgo
La atención se centra en el trabajo y la imagen profesional. Un esfuerzo extra que hagas hoy será reconocido pronto.
Libra
Tu mente busca expansión. Es buen momento para aprender algo nuevo, planear viajes o abrirte a nuevas filosofías de vida.
Escorpio
Día para la introspección. Conversaciones profundas pueden ayudarte a comprender mejor una relación o soltar algo que ya no suma.
Sagitario
La energía se concentra en las alianzas. Es buen momento para fortalecer vínculos, ya sean laborales o románticos. Negociaciones favorecidas.
Capricornio
Un día ideal para reorganizar tu agenda, hábitos o prioridades. Tu disciplina marcará la diferencia y sentirás que retomas el control.
Acuario
Creatividad a tope. Se favorecen actividades artísticas, proyectos con niños o encuentros románticos. Déjate llevar por la inspiración.
Piscis
Tu foco está en el hogar y la familia. Conversaciones pendientes en tu círculo íntimo pueden traer calma y cercanía.