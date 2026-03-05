Mediante el Decreto 0083 de 2026, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, designó a Rubén Carmelo Mendoza Móvil como alcalde encargado del municipio de Fonseca, mientras se adelanta el proceso electoral que permitirá elegir al mandatario que completará el período constitucional 2024–2027.

La decisión se adopta luego de que el Consejo de Estado, a través de la Sección Quinta, declarara la nulidad de la elección del anterior alcalde del municipio, lo que generó una vacancia absoluta en el cargo.

De acuerdo con la normativa vigente, el Partido Alianza Social Independiente (ASI), movimiento político por el cual fue elegido el mandatario inicialmente, presentó una terna para que el gobernador realizara la designación correspondiente. Tras revisar las hojas de vida de los postulados, se determinó nombrar a Rubén Carmelo Mendoza Móvil para asumir temporalmente la administración municipal.

El alcalde designado ejercerá sus funciones mientras se convocan y realizan las elecciones atípicas que permitirán a los habitantes de Fonseca elegir democráticamente al nuevo alcalde para el resto del periodo constitucional.

La Gobernación de La Guajira reiteró que esta medida se adopta en cumplimiento de la ley y con el propósito de garantizar la continuidad administrativa y la adecuada prestación de los servicios a la comunidad del municipio.