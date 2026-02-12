Tropas del Grupo de Caballería Mediano N. º 10, orgánico de la Décima Brigada del Ejército Nacional en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, en desarrollo de una operación lograron la captura de dos presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada transnacional en el norte del departamento de La Guajira.

Durante la operación militar en el sector Nuevo Ambiente, del municipio de Uribia, uno de los capturados, de nacionalidad venezolana, resultó herido y recibió atención inmediata por parte del enfermero de combate, garantizando así el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Según información de inteligencia militar, estos individuos harían parte de una estructura criminal que pretendía consolidar su presencia en varios municipios del departamento, con el objetivo de disputar y controlar rutas del narcotráfico, ejercer extorsiones y fortalecer economías ilícitas como el contrabando en esta región estratégica del país.

En el lugar fueron incautados un fusil, una pistola, 41 cartuchos de diferentes calibres, siete radios de comunicación, dos teléfonos satelitales, tres dispositivos GPS y demás material de comunicaciones e intendencia, elementos que evidencian el nivel de organización y capacidad logística de esta estructura.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.