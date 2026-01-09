Tropas de la Décima Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, han ejecutado allanamientos y operaciones de control territorial que permitieron la incautación de armas largas, pistolas y munición, además de múltiples capturas en área rurales y urbanas del departamento de La Guajira.

Durante la operación se incautó abundante material de guerra, incluyendo tres fusiles, tres pistolas, dos revólveres, dos inhibidores de señal, seis proveedores y cartuchos de diversos calibres. Cabe resaltar que este armamento es utilizado por organizaciones criminales para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.

En total fueron capturadas cuatro personas por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Los sujetos presuntamente integran el componente criminal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Grupo Armado Organizado también conocido como ‘los Pachenca’, que delinquen en los municipios de Maicao y Riohacha; los detenidos ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes.

Este trabajo coordinado permite debilitar las economías ilícitas y el brazo armado de ‘los Pachenca’, estructura que busca afectar la vida y el patrimonio de la población civil, así como ejecutar acciones terroristas contra las tropas del Ejército.