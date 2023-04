La amistad es más larga que el amor: Shakira tras mudarse de Barcelona

‘La ciudad mágica’ promete entonces un nuevo comienzo para la colombiana y su familia, uno lejos del fantasma de una relación frustrada y profundamente desgastada por la opinión ajena.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”, expresó la cantante recordando los largos 12 años vividos en la ciudad europea.

La mudanza de Shakira no ha sido un secreto, pues tal y como establece en el convenio que firmó junto a su expareja, Gerard Piqué, en noviembre, la cantante podía trasladarse con sus hijos a Estados Unidos una vez que finalizaran las vacaciones navideñas, algo que no ocurrió debido al empeoramiento de la salud de su padre.