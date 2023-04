Esto debe saber sobre ‘Arrogante’, el restaurante de James en Bogotá

La salida de James Rodríguez del Olympiakos ha generado toda clase de comentarios y opiniones en redes sociales. Tras cumplirse una semana de su no continuidad en el equipo griego por temas ‘personales’, se ha conocido que el mediocampista de 31 años tomó la decisión de no continuar porque habría ‘algunas cosas’ que no podría manejar estando tan lejos de casa.