La selección colombiana, que dirige Néstor Lorenzo y que lideran en el campo Luis Díaz y James Rodríguez, hará parte del Grupo K donde se medirá por primera vez con la Portugal de Cristiano Ronaldo, la debutante Uzbekistán y uno de los ganadores de la repesca internacional que saldrá entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo.

Respaldada por una gran Eliminatoria en la que terminó de tercera con 28 puntos y por su excelente desempeño en la Copa América 2024, donde fue segunda, Colombia es una de las firmes candidatas a avanzar en el Grupo K que disputará sus partidos en Houston, Atlanta y Miami (Estados Unidos) y Ciudad de México y Guadalajara (México).

El partido ante Portugal es inédito y tendrá el atractivo del duelo entre dos excompañeros en el Real Madrid cuando se encuentren en el campo James Rodríguez, de 34 años, y Cristiano Ronaldo, de 40.

Portugal, que es dirigida por el español Roberto Martínez, es sexta en el ránking FIFA y tiene ocho participaciones mundialistas.

Liderados por Cristiano Ronaldo son los claros favoritos para ganar el grupo. Cuentan con una plantilla experimentada, cuyo primer objetivo es asegurar el primer puesto para evitar sorpresas.

Su mejor resultado en un Mundial lo logró en el de Inglaterra 1966, cuando su estrella era Eusebio, y alcanzó el tercer lugar.

El equipo de las Quinas se clasificó para el Mundial de 2026 como primera del grupo F de la UEFA con 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. Con Cristiano como capitán y líder ha ganado tres títulos: la Eurocopa de 2016 y dos Ligas de Naciones (2019 y 2025).

Uzbekistán, es dirigida por el campeón del mundo Fabio Cannavaro, y jugará por primera vez un Mundial, al que llegó como segundo del Grupo A en Asia por detrás de Irán y por delante de Emiratos Árabes, Catar, Kirguistán y Corea del norte, con seis victorias, tres empates y una derrota en diez encuentros.

Los Lobos Blancos ganaron este año la Copa De Naciones de Asia Central y los Juegos Asiáticos en 1994.

Colombia, actualmente en el peusto 13 en el escalafón de la FIFA y con seis participaciones mundialistas, dejó huella en Brasil 2014, en la que dejó la sensación de que pudo haber llegado a más tras caer eliminada ante ‘la Canarinha’ de Luiz Felipe Scolari. Terminó quinta, siendo su mejor desempeño.

En la Copa del Mundo del otro año, Colombia confía salir adelante en el Grupo K de la mano de sus estrellas Luis Díaz, sensación y figura en el Bayern Múnich, y James Rodríguez, goleador de Brasil 2014 y uno de los mejores creativos y asistidores del mundo.

Este sábado la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios.