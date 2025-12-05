El sorteo del Mundial de Fútbol 2026 inició este viernes a las 12 p. m. en el The Kennedy Center, escenario cedido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En este recinto se distribuyen los 48 clasificados en 12 grupos de cuatro equipos, extraídos de los cuatro bombos que determinan el nivel competitivo. Colombia figura en el ‘Bombo 2’, acompañada de selecciones de peso como Uruguay, Croacia, Marruecos o Suiza, un lugar que refleja su estatus internacional y abre la puerta a un grupo exigente, pero también superable.

En desarrollo...