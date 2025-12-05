La atlanticense María Alejandra Rocha fue una de las protagonistas de la jornada atlética en los XX Juegos Bolivarianos, al integrar el equipo colombiano que conquistó la medalla de oro en el relevo femenino 4x400 metros.

Junto con Karla Andrea Vélez, Paola Andrea Loboa y Lina Licona, Rocha contribuyó a que Colombia quedara en lo más alto del podio gracias a un tiempo por equipo de 3 minutos, 34 segundos y 10 centésimas, en una competencia donde la solidez del cuarteto tricolor marcó la diferencia desde la primera posta.

Colombia impuso un ritmo sostenido que pronto se transformó en dominio absoluto, hasta cruzar la meta. Detrás, República Dominicana debió conformarse con la plata tras marcar 3:37.56, mientras Venezuela, siempre combativa, consiguió el bronce con 3:39.78.

El oro del 4x400 femenino significó más que un triunfo: reafirmó la madurez del relevo nacional y el impacto de figuras como María Alejandra Rocha —bronce en los 100 metros vallas femenino— y Lina Licona, esta última también campeona de los 400 metros individuales y ahora doble medallista dorada en los Juegos.

En el relevo 4×400 masculino, el equipo nacional —formado por Julio Angulo, Daniel Balanta, Sebastián Mosquera y Bernardo Baloyes— finalizó en la cuarta posición, en una carrera ganada por Venezuela.