El tartán limeño vibró con una final explosiva en los 100 metros vallas femenino, donde la colombiana María Alejandra Rocha firmó una actuación tan sólida como emocionante para quedarse con la medalla de bronce, deteniendo el cronómetro en 13.97 segundos.

En una jornada marcada por la presión, el calor y una tribuna encendida, la atleta atlanticense confirmó su crecimiento en el ciclo olímpico y consolidó un puesto en el podio que ratifica el buen momento de la velocidad con vallas en Colombia.

La prueba estuvo dominada por la también colombiana Valeria Araujo, quien tomó la delantera en los primeros metros y mantuvo un ritmo implacable hasta cruzar la meta para quedarse con el oro con un tiempo de 13.40, dando a Colombia una celebración doble y un claro mensaje de dominio regional en esta especialidad.

Araujo, con una salida precisa y una secuencia de vallas limpia, no solo cumplió con los pronósticos, sino que reforzó su condición de referente en el equipo nacional.

El bronce fue tricolor gracias a María Alejandra Rocha, quien marcó 13.97 y acompañó a Araujo en un podio que vibró con el amarillo, azul y rojo.

La ecuatoriana Maribel Caicedo (13.44), siempre competitiva, se adjudicó la plata tras una carrera estratégica en la que buscó descontar metros en el tramo final, aunque sin lograr alcanzar el impulso que la separó del primer lugar.

En medio de ese pulso regional, la atlanticense María Alejandra Rocha se mantuvo firme, gestionó bien la presión de la final y encontró en los últimos metros el empuje suficiente para asegurar su bronce. Su tiempo de 13.97 representa un paso adelante en su progresión y la posiciona como una atleta a seguir rumbo a las próximas competencias internacionales.

“Una carrera inesperada que como a ustedes a mí también me tomó por sorpresa. Yo venía enfocada en mi relevo, por lo que me preparé, y hace dos días me dicen vas en las vallas, donde yo llevo un montón de tiempo, varios meses, sin entrenarla. Pero Dios hace las cosas por algo, sus planes son perfectos, a veces no los entiendo, pero hay que aprovechar las oportunidades, y aquí estoy”, afirmó María Alejandra luego de recoger la presea de bronce.

El bronce fue tricolor gracias a María Alejandra Rocha, quien marcó 13.97 y acompañó a Araujo en un podio que vibró con el amarillo, azul y rojo.

“Es una prueba que a mí me encanta. Las había dejado de entrenar porque me había enfocado en las vallas largas, en el cuatro por vallas, pero lo que se aprende nunca se olvida. Cada vez que la hago me la disfruto y nada, feliz de este logro. Dios me puso aquí y hay que honrarlo de la mejor manera. Esta medalla es para Colombia”, agregó.

La atlanticense destacó la admiración que siente por las competidoras con las que compartió podio en Lima. “Dos competidoras que aprecio mucho. Está Maribel, la ecuatoriana, que tiene una excelente marca, y Valeria, que también es una corredora que quiero y que admiro. Sabíamos que vamos a dar un buen show y espero que todos se lo hayan disfrutado, así como nosotras nos lo disfrutamos”, concluyó.