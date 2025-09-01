La cantante colombiana Shakira sorprendió a sus seguidores durante su reciente concierto en el estadio GNP, cuando interpretó ‘Día de Enero’, tema que compuso en su relación con Antonio de la Rúa. En las gradas, el empresario argentino fue captado acompañado de su hija Zulu, lo que reavivó rumores sobre un acercamiento sentimental entre ellos tras más de dos décadas de separación.

Un video difundido en redes sociales mostró a De la Rúa intentando pasar desapercibido mientras el público coreaba la canción. En las imágenes, el exmánager y expareja de la artista aparece con semblante serio, llevándose la mano al rostro, en un intento por evitar las cámaras de los asistentes. La coincidencia entre la interpretación de Shakira y su presencia en el lugar no pasó inadvertida por los presentes.

Ya hay video de Antonio de la Rua viendo como Shakira canta “Día de Enero” pic.twitter.com/kmxzzkqVdF — Shakira (@ShakiraVnezuela) August 30, 2025

La canción tiene un significado especial en la historia de la pareja. Escrita por Shakira a comienzos de los años 2000, ‘Día de Enero’ evoca los años de su relación con De la Rúa, quien estuvo vinculado a la carrera internacional de la artista durante toda una década.

Antonio de la Rúa ha sido visto más de una vez junto a Shakira

Durante los últimos meses, Antonio de la Rúa ha sido visto en distintos espacios junto a la cantante. En la gira por Estados Unidos y Canadá, testigos lo identificaron con acreditaciones del equipo técnico, lo que lo situaba cerca del entorno familiar y profesional de Shakira.

A ello se suma un encuentro en un restaurante de Miami, donde compartió una comida con la artista y sus hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con Gerard Piqué. El encuentro se produjo en un ambiente familiar, sin cámaras ni prensa.

La hija del empresario, Zulu, también ha tenido apariciones en la gira de Shakira. En marzo estuvo presente en el concierto de Buenos Aires, donde compartió espacio con familiares y amigos de la cantante. En esa ocasión, Agustina de la Rúa, hermana de Antonio, difundió imágenes en redes sociales que mostraban a las adolescentes disfrutando de la presentación.

La presencia constante de la familia De la Rúa en eventos de la artista ha reforzado la creencia de cercanía entre ambos, algo que los seguidores han asociado a una posible reconciliación.

Reacciones de los seguidores

Los videos y fotografías del concierto en México no tardaron en convertirse en tendencia. Mensajes en redes sociales como “La mirada lo dice todo” o “Sería lo máximo que estén juntos” reflejaron la nostalgia y el entusiasmo de los fanáticos, quienes analizan cada gesto de la cantante y el empresario para intentar adivinar si entre ellos ha renacido la chispa del amor.

La historia entre Shakira y Antonio de la Rúa

Shakira y Antonio de la Rúa comenzaron su relación a principios de los 2000, en un vínculo que fue más allá de lo sentimental. De la Rúa participó activamente en la proyección internacional de la artista, gestionando aspectos clave de su carrera. La ruptura en 2010 puso fin a una de las parejas más mediáticas del espectáculo latinoamericano, dejando atrás una década de trabajo conjunto.

Desde entonces, ambos mantuvieron un bajo perfil sobre su relación personal, limitando su comunicación a cuestiones legales y contractuales.

Sin embargo, la reciente exposición pública vuelve a situarlos en el centro de la conversación mediática. Aunque, vale la pena mencionar que, hasta el momento, ni Shakira ni Antonio de la Rúa han emitido declaraciones sobre los rumores de reconciliación.