Desbancan a ‘Sessions 53’ de Shakira como la canción más escuchada en Spotify

“Fuimos buenos, fuimos oro. El tipo de sueño que no puede ser comprado. Teníamos razón hasta que no pudimos construir un hogar y lo vimos arder”, dice algunas de las líneas del nuevo sencillo. “No quería dejarte, no te quería mentir. Empecé a llorar pero luego recordé que yo puedo comprarme flores", remata.

Aunque ya han pasado dos años desde la separación del par de celebridades, los seguidores de la cantante estadounidense sospechan que esta nueva canción es una mención directa a su ex por lo que representó su mediático romance para ambos.