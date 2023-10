Martín Elías Jr. Díaz reveló cómo se prepara para incursionar en el vallenato

“Mi papá desde pequeño me ponía la música por delante, cada vez que compartía con él me ponía a escuchar sus canciones, pero jamás me privó de hacer otras actividades, de hecho como era amante del fútbol disfrutaba viéndome practicarlo, así que siempre me apoyó en todo y me dijo que en lo que escogiera él me iba a apoyar, pero eso sí, debía ser el mejor y trabajar para eso”, rememoró en diálogo con EL HERALDO.

“Este es un proceso lento, pero seguro, debo creerme el cuento como se dice por las calles, yo venía con mi pasión futbolera, aun así no he abandonado este deporte, lo sigo practicando, pero obviamente floreció otra pasión que siempre había tenido que es la musical y quiero prepararme para ejercerla de manera profesional. Mi prioridad ahora es el canto, estoy preparándome y trabajando duro para superar mis propias expectativas”, añadió.