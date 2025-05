Después de cinco décadas, Amparo Grisales vivió un reencuentro con Germán Tessarolo, el único hombre con quien llegó al altar.

Karina García habría cobrado a RCN millonaria suma para regresar a ‘La casa de los famosos’

¿Cómo fue el beso de Sebastián Tamayo con Carlos Giraldo, presentador de ‘La red’?

Sofía Vergara llama la atención en Cannes por su cercanía con joven acompañante: ¿Quién es Douglas Chabbott?

Se trata de un reconocido pintor italiano que se radicó en Colombia y con quien la actriz caldense se casó hace 50 años. Pese a que su historia de amor terminó hace mucho, todavía se siguen hablando.

Tessarolo continúa encontrando en “la diva de los colombianos” una fuente de inspiración, y durante la reciente visita de Amparo, aprovechó para retratarla nuevamente, esta vez con una obra a lápiz sobre papel.

Redes Amparo Grisales vivió un reencuentro con Germán Tessarolo, el único hombre con quien llegó al altar.

En sus redes sociales, el artista compartió el emotivo momento en un video. Su historia comenzó cuando ella tenía solo 14 años y él 26. Según confesó la propia Amparo a la revista Bocas, su decisión de casarse fue en parte impulsada por su deseo de independizarse y conseguir un pasaporte, aunque también admite que se enamoró perdidamente.

“Me creía grande (…) y me quería ir de la casa; como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un súper artista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó fue en mí. Y me casé”, dijo.

Este artista nació en Venecia, Italia, y viene de una familia de artistas, pues su bisabuelo Antonio Baggio fue profesor en la Escuela de Bellas Artes de Venecia, su padre Aldo Armando fue un destacado barítono y violinista, y su tío Germán Tessarolo Baggio también dejó huella como pintor y publicista.

Los amores de Amparo Grisales

Asimismo, Grisales en 2018 sorprendió a muchos al confirmar su relación con Ignacio Gómez, un empresario español mucho menor que ella. La diferencia de edad generó opiniones encontradas, pero Amparo, fiel a su estilo, respondió con autenticidad: “He vivido mis relaciones desde la libertad y la independencia”.

Instagram germantessarolo Amparo Grisales se reencuentra con su exesposo

También estuvo con el actor José Luis Paniagua, el empresario Alberto Giraldo, e incluso figuras políticas como el expresidente César Gaviria. También se le ha vinculado con el cantante Álvaro Ruiz y con el arquitecto Andrés Tovar, con quien tuvo una relación más discreta pero significativa.

“Mi vida personal forma parte de mi historia, pero no ha eclipsado mi trabajo”, señaló en una entrevista.