Los secretos del productor que puso a volar ‘El avioncito’

Escuchar El Avioncito es como rememorar las champetas de antes, frescas, con buena letra, pegajosa y con toda la esencia que caracteriza a este género popular de la Costa Caribe colombiana.

Desde su estreno en todas las plataformas musicales, en octubre del año pasado, ha sido un éxito, la gente en la calle la baila y la canta a todo pulmón; una melodía precisa para disfrutar en cualquier fiesta y que tiene pinta de ser protagonista en el Carnaval 2022.

Tiene ritmos actuales, pero sin perder la esencia de la champeta. Es como volver a la ‘vieja escuela’.

Este famoso tema fue producido por el joven samario Adonis Ascencio Montes, quien se siente más que “bendecido” por cómo el público ha aceptado la melodía, que se escucha no solo en Colombia, sino que ha trascendido fronteras.

El Avioncito ha sido ese espaldarazo a su trabajo de hace varios años en la industria musical.

“Me siento muy agradecido y bendecido porque ha sido una de las canciones que me ha sacado del anonimato, el hecho de que se escuche en varios países me llena de felicidad. Aparte de que se oye en Japón y en otros lados, en mi ciudad todo el mundo la ha acogido con mucho aprecio y cariño”, comenzó diciendo Adonis en una charla amena con EL HERALDO.

El joven de 23 años y criado en el barrio San Pedro Mártir, sector Villa Carmen, en Cartagena, contó cómo fue el proceso creativo de la canción que interpreta Giblack.

Relató que no tenía una temática definida, pero al estar viendo un programa de aviones su imaginación comenzó a volar.

“Estábamos en búsqueda de una idea para grabar y no se nos ocurría nada, resulta que estábamos viendo cosas de aviones y dije: ‘vamos a hacer una canción que se llame El Avioncito, por fortuna ha sido todo un éxito. Tenía otras canciones, pero esa fue la que pegó”.

Contó que lo que primero plasmó en el papel junto a su equipo de trabajo “fue una locura”, y al final salió la letra y música que ya todos reconocen con solo reproducirla.

“Cuando estábamos haciendo El Avioncito había muchas locuras en esa canción, había gente montada en una camilla, luego decidimos quitar ese elemento. Luego nos enfocamos en la línea correcta al comparar un romance con el vuelo de un avión y por fortuna ha sido todo un boom”, complementó.

El boom fue inmediato, y como dice el propio Adonis, desde que culminaron con el proceso creativo quisieron estrenar el tema. Todos en el staff estuvieron de acuerdo con la idea y hoy han recogidos buenos frutos.

“Todo surgió de manera espontánea, yo hice la pista en una hora, Giblack la grabó en dos horas. El Avioncito fue improvisado, pero a veces las cosas que haces así sin pensar mucho son las que pegan”.

El productor criado en la ‘Ciudad amurallada’ confiesa que empezó a trabajar en el género champetero gracias a la marcada influencia de uno de sus vecinos, ‘el Afinaíto’, que vivía cerca a su casa en el sector de Villa Carmen. Recalca que las melodías del fallecido intérprete lo “contagiaron”.

“La primera vez que escuché champeta fue con ‘el Afinaíto’, yo viví cerca a su casa. Cuando fue pasando el tiempo, en el 2017 iba al estudio a ver qué era lo que se hacía y de ahí me surgió la curiosidad, y empecé a hacer mis pistas. Todo lo que he aprendido es empírico, después me fui especializando en el estudio”.