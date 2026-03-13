El reguetonero Feid está de estreno. Pero esta vez no se trata de una nueva canción o colaboración con algún artista. Tiene que ver con el lanzamiento de manera oficial de su nuevo sello discográfico llamado ‘Grabaciones Los Poderosos’.

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El anunció lo realizó el antioqueño junto con Billboard y operará bajo un acuerdo de distribución con Universal Music Latin Entertainment.

“Para mí esto es una nueva etapa, un momento muy bonito de mi carrera, algo que soñaba desde que estoy muy niño... Fue parte también de mi famoso cuadro de la manifestación y siempre ha sido un ideal para mí tener mi propio labely mi trabajo, no solamente para esta etapa de la carrera de mi música, sino también para poder en algún momento desarrollar nuevos artistas, tener una maquinaria para llevarlos a donde se merece estar”, dijo el cantante al medio especializado.

Se detalla en la nota sobre el lanzamiento que Salomón Villada Hoyos (el nombre real de Feid) tendrá la propiedad total de sus masters, “asegurando una autonomía creativa y un control a largo plazo de su catálogo, además de establecer una estructura que respalde sus futuros lanzamientos”.

El sello cubrirá diferentes áreas del entretenimiento, incluyendo management, giras, booking, marketing y servicios audiovisuales.

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“Por ahora la actualidad y lo que a mí me compete es llevar mi proyecto a otros niveles con milabel, con mi música, y feliz y contento de estrenar y compartir esta noticia de Grabaciones Los Poderosos con ustedes”, dijo el paisa al mismo medio.

El sello tiene sede en Miami, Florida, en Estados Unidos, pero con presencia en Medellín. Se espera que en los próximos meses se conocerán los primeros lanzamientos.