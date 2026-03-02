La temporada de premios ha comenzado a perfilar el camino hacia los Premios Óscar 2026.

Con una cartelera dominada por grandes producciones y actuaciones destacadas, ya circulan las primeras proyecciones sobre quiénes podrían integrar la lista oficial de nominados.

El periodista de cultura pop del The New York Times, Kyle Buchanan, publicó sus estimaciones basadas en el comportamiento de los Globos de Oro, los premios del Screen Actors Guild y otros sindicatos clave de la industria.

Traducción del testimonio de Kyle Buchanan de "The New York Times", quien dice que Hudson Williams fue la única celebridad, que buscó al director iraní de "Solo fue un accidente", Jafar Panahi.



Kyle: «Estuve en una fiesta Neon hace apenas un par de semanas, y la única persona… pic.twitter.com/bKebNngohC — Hudson Williams En Español (@HudsonwilliamMX) January 23, 2026

Según el análisis, dos títulos concentran la mayor atención: Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio; y Pecadores (título original Sinners), bajo la dirección de Ryan Coogler y con Michael B. Jordan al frente.

The SINNERS cast is receiving an ensemble tribute pic.twitter.com/jr32EhYW7j — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) December 2, 2025

Ambas producciones podrían aspirar a igualar o incluso superar el récord de 14 nominaciones, una marca alcanzada únicamente por Titanic, La La Land y Eva al desnudo (All About Eve).

Además de las dos grandes contendientes, aparecen en las proyecciones títulos como Hamnet, dirigida por Chloé Zhao; Marty Supreme, de Josh Safdie; y Frankenstein, adaptación encabezada por Guillermo del Toro.

En el terreno internacional destacan Valor Sentimental, de Joachim Trier; El agente secreto; y Un simple accidente, esta última vinculada al cineasta Jafar Panahi.

En Mejor Actor, los nombres más repetidos en las predicciones incluyen a Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra y Michael B. Jordan por Pecadores. También aparece Wagner Moura, impulsado por su reciente reconocimiento internacional.

En Mejor Actriz, Jessie Buckley se posiciona como una de las favoritas por Hamnet, mientras que Emma Stone y Renate Reinsve también figuran entre las posibles nominadas.