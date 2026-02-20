The Pokémon Company anunció este jueves que el próximo 27 de febrero, el Día de Pokémon, se emitirá un nuevo Pokémon Presents, que es un evento virtual en el que se informan novedades importantes de la franquicia, como nuevos videojuegos para consola y celulares inteligentes, actualizaciones de ‘apps’ y series animadas, entre otras.

Este año Pokémon cumple 30 años, por lo que se esperan grandes noticias de la franquicia y los fanáticos cuentan los días para conocerlas.

El Día de Pokémon es un evento anual que conmemora el lanzamiento en Japón de los videojuegos Pokémon Red y Pokémon Green en 1996. Treinta años después, Pokémon continúa siendo una de las franquicias de entretenimiento más exitosas e influyentes del mundo.

Para celebrar este día, The Pokémon Company invitó a los fanáticos a ver la presentación del Pokémon Presents que se emitirá el 27 de febrero a las 06:00 PST, que equivale a las 9:00 de la mañana en Colombia, a través de los canales oficiales de Pokémon de YouTube y Twitch.

Además, se anunció que Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja, las nuevas versiones de los juegos Pokémon Red y Pokémon Green, que se estrenaron en 1996, llegarán a consolas Nintendo Switch el próximo 27 de febrero.

“Estos juegos, que salieron originalmente para la consola portátil Game Boy Advance en 2004, estarán disponibles de forma exclusiva para descargar en consolas Nintendo Switch para celebrar los 30 años de la marca. Los títulos se podrán descargar cuando termine el Pokémon Presents y se podrán jugar en consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2″, detalla The Pokémon Company en un comunicado.

La celebración del los 30 años de la icónica franquicia comenzó a principios de febrero con la campaña ‘¿Cuál es tu favorito?’, con la que se invitó a todos los fanáticos a compartir sus Pokémon favoritos con la nueva función de cámara disponible en la popular aplicación Pokémon GO, que este año también cumple 10 años.

Por último, en el marco del aniversario también llegarán a las tiendas los primeros sets de LEGO® Pokémon™.

“Esta emocionante colaboración entre The Pokémon Company International y LEGO une dos universos muy queridos y les permite a los fans de todo el mundo construir sus aventuras como Entrenador y Entrenadora Pokémon pieza a pieza. Los tres primeros sets están protagonizados por cinco Pokémon muy populares: Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard y Blastoise”, destacó la compañía.