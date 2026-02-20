El retorno de 'A otro nivel’ a la franja estelar de Caracol Televisión volvió a las pantallas de los colombianos.

Wagner Moura: Si ‘El agente secreto’ gana algún Óscar, en Brasil habrá “¡carnaval!”

Bad Bunny, el gran ganador de un Premio Lo Nuestro lleno de amor a los inmigrantes

El look de Tokischa en Premio lo nuestro que encendió el debate en redes sociales

Tras varios años fuera de emisión, el programa regresó con cambios importantes en su dinámica. Cada aspirante dispone de minuto y medio para convencer al jurado y asegurar su permanencia.

La nueva mesa de evaluación está conformada por Felipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco, quienes tienen la responsabilidad de definir quiénes continúan y quiénes asumen roles estratégicos dentro del reality.

Instagram caracoltv Caracol estrenó temporada de ‘A otro nivel’ con premio de 600 millones

Entre los talentos de la noche, Alana, una artista logró captar la atención con una versión personal de ‘La quiero a morir’, consiguió respaldo total del jurado y aseguró un lugar privilegiado en la siguiente etapa del concurso.

Cuando parecía que la noche ya había acabado, apareció en el escenario Leonardo Morán, conocido en el ámbito gastronómico como ‘Leo Cocinero’ y recordado por su triunfo en MasterChef, para pedirle matrimonio a la participante.

No hubo anillo pero el chef aclaró en televisión nacional que se trató de un anuncio previo a una propuesta formal.