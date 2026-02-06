El reconocido actor Alejandro Estrada volvió a ser centro mediático al dedicarle una canción a la empresaria Yuli Ruiz en ’La casa de los famosos Colombia’. El momento que ambos participantes protagonizaron fue catalogado por muchos como “romántico”.

El actor se puso de acuerdo con varios de sus compañeros para organizarle una sorpresa a Ruiz en la cocina de la casa, la cual terminó robándose miradas y comentarios entre los seguidores del reality.

Cabe recordar que días atrás, ambos ya habían generado revuelo en redes luego de darse un beso en tono de broma, gesto que para los internautas fue interpretado como una señal de que entre ellos podría estar surgiendo algo más.

Esta vez, con la excusa de invitarla a tomar chocolate, Alejandro la llevó hasta el lugar donde se encontraba el resto del grupo. En ese momento, mientras se mostraba atento y le decía a Yuli que se dejara consentir, comenzó a interpretar una canción improvisada en la que repetía: “Yuli, Yuli, eres muy linda”, acompañado por otros participantes.

La empresaria, visiblemente sorprendida, se demoró unos segundos en comprender lo que estaba ocurriendo, sin embargo agradeció sin poder creer que Alejandro era el artífice de dicha sorpresa, a lo que el actor confirmo que sí, y le confesó que lo había hecho con la intención de verla contenta y feliz.

La sorpresa cerró con un abrazo prolongado entre ambos y algunos besos en la cabeza, detalles que avivaron aún más las especulaciones sobre un posible romance.